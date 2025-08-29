Бразильский нападающий донецкого Шахтера Кевин высказался о победе своей команды над Серветтом во втором матче четвертого квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2025/26 (2:1).

«Безусловно, это было сложное противостояние. Не считаю, что этот соперник чем-то уступал другим, с которыми нам приходилось встречаться. В первую очередь, рад рад, что удалось достичь необходимого результата и выйти в следующий раунд соревнований. Играть в любом европейском турнире – это всегда честь и привилегия, и я рад, что мы смогли завоевать эту возможность. Впереди нас ждут новые европейские матчи, где постараемся добиться максимального возможного.

У нас есть определённая градация исполнителей пенальти, однако всё также зависит от уверенности игрока в конкретный момент. Я почувствовал, что готов пробить, мы с Элиасом быстро договорились, никаких возражений не было. Самое важное, что мне удалось отметиться и перевести игру в овертайм, а уже потом мы одержали чрезвычайно важную для нас победу.

Прежде всего важен командный результат, и в такие моменты, когда чувствуешь, что можешь помочь команде любым способом, стараешься это сделать, особенно в последние минуты. Честно скажу, даже не помню, как именно это произошло, просто оказался там и почувствовал, что могу быть полезным. Рад, что мои усилия были не напрасны и помогли квалифицироваться в следующий раунд соревнований», — сказал Кевин для прессслужбы Шахтёра.