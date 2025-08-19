В этом сезоне произойдет нововведение: жеребьевка этапа лиги Лиги Европы и Лиги конференций пройдет в формате единого мероприятия. Событие состоится в пятницу, 29 августа, в 14:00 по киевскому времени в Монако.

Объединенное мероприятие призвано сделать акцент на обоих турнирах и создать праздничную атмосферу для клубов, которые будут бороться за престижные европейские трофеи.

Как будет проходить жеребьевка

Два турнира – одно мероприятие: сначала определят соперников в Лиге Европы, а сразу после этого – в Лиге конференций.

Цифровой формат: жеребьевка будет проходить без привычных шаров. После нажатия кнопки система мгновенно определит все пары, включая то, кто начнет дома, а кто на выезде.

Постепенное объявление: результаты будут раскрываться пошагово – от первой корзины до последней, чтобы сохранить интригу для зрителей.

Все клубы узнают своих соперников непосредственно после жеребьевки. А полный календарь матчей с датами и временем начала игр будет опубликован не позднее воскресенья, 31 августа.

Напомним, три украинских клуба продолжают борьбу за путевки в основные раунды еврокубков. В Лиге Европы киевское Динамо встретится с Маккаби Тель-Авив; в Лиге конференций житомирское Полесье сыграет с Фиорентиной, а донецкий Шахтер – со швейцарским Серветтом.