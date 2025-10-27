В десятом туре чемпионата Испании сезона 2025/26 состоялось Эль-Класико между мадридским Реалом и Барселоной. Матч прошел на легендарной арене Сантьяго Бернабеу и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин провел эту встречу на скамейке запасных, однако в конце успел оказаться в центре внимания. Во время стычки между игроками он эмоционально вмешался в конфликт, за что получил красную карточку.

Арбитр удалил Лунина после того, как тот подошел к соперникам и выкрикнул: «Садитесь».

В этом сезоне украинец еще не выходил на поле в составе первой команды Реала. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро.