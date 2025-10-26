Сергей Стаднюк

В десятом туре чемпионата Испании состоялось Эль Класико между Реалом и Барселоной. На Сантьяго Бернабеу «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.

Вратарь Реала Андрей Лунин уже традиционно остался в запасе, но всё же оказался в центре внимания. В конце матча он вмешался в эмоциональную стычку, которая началась после удаления полузащитника синегранатовых Педри.

Сначала арбитр показал ему жёлтую карточку. Однако в итоговом протоколе значится красная. По данным El Chiringuito TV, удаление стало следствием того, что Лунин эмоционально покинул зону запасных и направился в сторону игроков Барселоны.

Благодаря этой победе Реал укрепил лидерство в Ла Лиге и увеличил отрыв от Барселоны до пяти очков. В следующем туре мадридцы 1 ноября примут Валенсию, а каталонцы на следующий день сыграют с Эльче.

В этом сезоне Лунин не провёл ни одной минуты на поле на клубном уровне. Он уже намерен покинуть Реал.