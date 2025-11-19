В ночь с 18 на 19 ноября определились еще три команды, которые гарантировали себе участие в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, а новыми обладателями путевок стали сборные Кюрасао, Панамы и Гаити. Остальные места будут разыграны в плей-офф УЕФА и межконтинентальных стыковых матчах.

Обновленный перечень сборных, которые уже обеспечили себе участие в чемпионате мира:

Азия (AFC)

Австралия

Иран

Иордания

Катар

Южная Корея

Саудовская Аравия

Узбекистан

Япония

Африка (CAF)

Алжир

Египет

Гана

Кабо-Верде

Кот-д’Ивуар

Марокко

ЮАР

Сенегал

Тунис

Северная и Центральная Америка (CONCACAF)

Канада

Мексика

США

Кюрасао

Панама

Гаити

Южная Америка (CONMEBOL)

Аргентина

Бразилия

Эквадор

Колумбия

Парагвай

Уругвай

Океания (OFC)

Новая Зеландия

Европа (UEFA)

Англия

Нидерланды

Германия

Норвегия

Португалия



Франция

Испания

Бельгия

Швейцария

Австрия

Шотландия

Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля.