Бывший футболист Милана и национальной сборной Италии Паоло Мальдини поделился мыслями о перспективах Скуадры Адзурры в борьбе за выход на чемпионат мира 2026 года, а также выразил поддержку главному тренеру Дженнаро Гаттузо.

Я надеюсь, что Италия попадет на чемпионат мира. Это касается и поколения, которое никогда не видело, как их команда играет на этом турнире, и всех нас, ведь мы болеем за сборную. Гаттузо воплощает тот дух, который всегда должен быть у национальной команды. Если говорить о футболе в общем, времена меняются. Недавно я видел матч Германии с Люксембургом, и именно Люксембург доминировал в одном из таймов. Мы должны понимать, что другие сборные развиваются. Надо двигаться в одном темпе с ними, — приводит слова Мальдини TUTTOmercatoWEB.

Италия проиграла в последнем матче Норвегии (1:4) и завершила отборочный цикл на втором месте в группе I с 18 очками. Теперь команда Гаттузо будет готовиться к стыковым матчам за путевку на ЧМ-2026.