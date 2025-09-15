В пятом туре чемпионата Турции состоялся центральный матч между Фенербахче и Трабзонспором, который прошел на стамбульском стадионе Шюкрю Сараджоглу.

В стартовом составе гостей появились украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов, тогда как Данило Сикан не попал в заявку.

Результат поединка решил единственный гол, забитый форвардом Фенербахче ЮссЕфом Эн-Несири на 45-й минуте. Этот мяч принес хозяевам победу со счетом 1:0 и добавил три очка в копилку команды.

По версии SofaScore лучшим игроком встречи стал голкипер Трабзонспора Андре Онана, который сделал семь сейвов и получил оценку 8.4. Арсений Батагов, который провел весь матч, также получил высокую оценку – 7.4. А вот Александр Зубков, который провел на поле час, ограничился результатом 6.1.