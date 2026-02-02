В воскресенье, 1 февраля, в рамках 20 тура чемпионата Португалии Тондела принимала лиссабонскую Бенфику. Встреча на стадионе Эштадиу Жоау Кардозу завершилась без забитых мячей – 0:0.

В матче приняли участие два украинских футболиста. Вратарь Бенфики Анатолий Трубин провел на поле все 90 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Сделав один сэйв, он получил оценку 6.6.

Полузащитник Георгий Судаков также начал игру в стартовом составе, но был заменен на 83-й минуте. Его выступление аналитики оценили в 6.8 балла.

Лучшим игроком матча признали вратаря Тонделы Бернарду, который совершил 10 спасений и получил высокую оценку 9.7.

