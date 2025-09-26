Президент Бенфики Руи Кошта подробно рассказал о финансовых условиях соглашения с Жозе Моуринью, который 18 сентября подписал с лиссабонским клубом двухлетний контракт.

Он не давал мне полномочий рассказывать, сколько он зарабатывает. А сколько получают тренеры Порту или Спортинга? Вы спрашивали?

Тренер его уровня заслуживает высокой зарплаты! Он был без работы, но он по-прежнему один из величайших и титулованных тренеров в мире. Не считаю правильным рассказывать по телевидению, сколько зарабатывает наш тренер. Это дорогой контракт, но он не выше, чем, например, у Шмидта.

Три миллиона и четыре миллиона евро чистыми во втором сезоне? Примерно так. Так мало Моуринью не зарабатывал со времен отъезда из Португалии. Его желание возглавить Бенфику заставило меня поверить в то, что он идеальная для нас кандидатура.

Жозе четко понимал ситуацию в клубе, поэтому согласился на пункт об отступных: после досрочного расторжения контракта ему положено менее половины годового оклада. Это фантастическое решение, учитывая финансовое положение Бенфики. Моуринью с уважением отнесся к текущей ситуации, – приводит слова Руй Кошты A Bola.