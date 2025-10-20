Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Шон Дайч станет новым главным тренером Ноттингем Форест. Стороны договорились о контракте, который будет действовать до лета 2027 года.

Дайч ранее работал с Эвертоном и Бёрнли, заслужив репутацию тренера, который умеет строить дисциплинированную и боевую команду.

Руководство Ноттингема решило уволить Анже Постекоглу сразу после поражения от Челси, несмотря на то, что он возглавил клуб только в сентябре. Сейчас команда находится в зоне вылета и срочно нуждается в изменениях.

В составе английского клуба выступает украинский футболист Александр Зинченко, арендованный у Арсенала.