Известный инсайдер анонсировал нового тренера Зинченко в Ноттингем Форест
Ранее этот специалист работал с Виталием Миколенко
около 1 часа назад
Шон Дайч/фото: Google
Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Шон Дайч станет новым главным тренером Ноттингем Форест. Стороны договорились о контракте, который будет действовать до лета 2027 года.
Дайч ранее работал с Эвертоном и Бёрнли, заслужив репутацию тренера, который умеет строить дисциплинированную и боевую команду.
Руководство Ноттингема решило уволить Анже Постекоглу сразу после поражения от Челси, несмотря на то, что он возглавил клуб только в сентябре. Сейчас команда находится в зоне вылета и срочно нуждается в изменениях.
В составе английского клуба выступает украинский футболист Александр Зинченко, арендованный у Арсенала.