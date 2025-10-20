Сергей Стаднюк

Итальянский специалист Роберто Манчини не станет главным тренером Ноттингем Форест. Об этом в соцсети X сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

🚨🌳 После переговоров, которые длились последние 24 часа, Роберто Манчини на этом этапе не станет новым главным тренером Ноттингем Форест. Несмотря на обсуждения и переговоры, клуб и Манчини не пришли к согласию. Фабрицио Романо

Ранее английский клуб объявил об увольнении Энжа Постекоглу. 60-летний австралиец возглавил Ноттингем 9 августа 2025 года, однако не смог одержать ни одной победы. Команда дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. 18 октября руководство приняло решение расторгнуть с ним контракт.

Украинский защитник Александр Зинченко в этом сезоне провел лишь 434 минуты в пяти матчах за Ноттингем Форест. 28-летний футболист не оформил ни одного результативного действия.

Игрок сборной Украины выступает за Ноттингем на правах аренды из лондонского Арсенала. В настоящее время он восстанавливается после мышечной травмы.