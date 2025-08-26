Главный тренер Бенфики Бруну Лаже прокомментировал слухи о возможном интересе клуба к полузащитнику Шахтера Георгия Судакова и вингеру Леванте Карлоса Альвареса, подчеркнув, что пока не готов раскрывать детали потенциальных трансферов.

«Я не буду говорить о трансферном рынке, особенно накануне матча Лиги чемпионов», – цитирует его A Bola.

В сезоне-2025/26 Судаков провел за донецкий клуб семь официальных матчей, отметившись одной результативной передачей. По данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 32 миллиона евро, что делает его самым дорогим игроком украинской Премьер-лиги.

Контракт Георгия с Шахтером рассчитан до 31 декабря 2028 года.