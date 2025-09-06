Сергей Стаднюк

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки не старше 2007 года рождения) сыграла второй матч на турнире в Испании, который проходит в рамках учебно-тренировочного сбора. После стартового поражения от Англии (0:2) соперником команды Дмитрия Михайленко стала сборная Нидерландов, которая также начала с неудачи, уступив хозяевам турнира (0:1).

На 27-й минуте Джим Коллер открыл счёт, сыграв на добивании после сэйва Макаренко. В конце тайма украинцы пропустили второй раз – Милокост нарушил правила в штрафной, пенальти был реализован Верхюлстом. А уже через две минуты Бенжамен Негел довёл преимущество нидерландцев до трёх мячей.

После перерыва тренерский штаб «сине-жёлтых» провёл сразу восемь замен. Это добавило команде свежести: на 59-й минуте Александр Каменский прострелил с правого фланга, а Иван Денисов замкнул передачу на дальней штанге, сократив отставание. Украинцы имели ещё несколько моментов, но использовать их не смогли, выиграв только тайм.

Итог встречи – 1:3 в пользу Нидерландов. С нулем очков Украина потеряла все шансы на победу в турнире.

Команда И В Н П М О 1 Англия 2 1 1 0 5 — 3 4 2 Испания 2 1 1 0 4 — 3 4 3 Нидерланды 2 1 0 1 3 — 2 3 4 Украина 2 0 0 2 1 — 5 0

Следующий матч Украина U-19 проведет 9 сентября против Испании (начало в 11:00).

Турнир среди юношеских сборных U-19

Украина – Нидерланды 1:3

Голы: Денисов, 59 – Коллер, 27, Верхюлст, 37 (пенальти), Негел, 39

Украина (U-19): Макаренко (Волошин, 46), Малов, Сорока (Бауманн, 60), Попов (к) (Кузнецов, 60), Маяков (Каменский, 46), Милокост (Чеберинчак, 46), Кокодиняк (Гарабажий, 46), Плиш (Решетников, 46), Резник (Остравка, 46), Есин (Губерко, 46), Бойко (Денисов, 46).

Предупреждён: Милокост, 37 — Богати, 87