Комментатор Роберто Моралес выразил мнение, что руководство ПСЖ не имеет намерения реагировать на критику со стороны украинских болельщиков из-за присутствия в команде российского вратаря Матвея Сафонова. По словам Моралеса, во время переговоров с парижским клубом Илья Забарный не выдвигал никаких требований или условий, связанных с возможным уходом российского голкипера.

Также он отметил, что ему непонятно, на какой результат рассчитывал Забарный, соглашаясь на переход в команду, где уже есть футболист из России. Моралес посоветовал украинскому защитнику не придавать значения волнению негатива и хейту со стороны части украинской аудитории.

«Если у клуба есть какие-то инвестиции, то он не будет следовать нуждам украинцев. Где те шейхи, а где Украина, и где вообще эти общие интересы, взгляды на жизнь, которые могут совпадать. Именно это меня не удивляло. Я прекрасно понимал, что никакого ультиматума там нет, и просто так они этого Сафонова не уберут. На что Илья рассчитывал, я тоже не знаю. Единственное: главное, чтобы он не обижался на хейт, который есть. Потому что этот хейт должен был быть, когда он переходил. Он должен был это просчитывать. То есть он сознательно пошел на эти риски», — сказал Моралес на ютуб-канале ТаТотаке.

Ранее сообщалось, что Забарный принял участие в челлендже ПСЖ для соцсетей.