Полузащитник сборной Португалии и французского ПСЖ Витинья может сменить чемпионат и продолжить карьеру в Испании. Интерес к одному из лидеров парижан проявляет мадридский Реал.

По имеющейся информации, президент королевского клуба Флорентино Перес готов предложить за трансфер хавбека около 90 миллионов евро. Именно такая сумма отступных, по данным СМИ, будет прописана в контракте Витиньи после завершения чемпионата мира 2026 года.

На данный момент португальский футболист имеет действующий контракт с ПСЖ до середины 2029 года и остается важной фигурой в центре поля французского гранда. Дополнительным подтверждением его высокого статуса стало третье место в голосовании за Золотой мяч 2025 года.

В Реале внимательно следят за развитием ситуации вокруг Витиньи и могут активизировать переговоры, если появится реальная возможность осуществить трансфер.

Также, в обратном направлении из Реала в ПСЖ может отправиться защитник Антонио Рюдигер.