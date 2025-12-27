Защитник ПСЖ Илья Забарный принял участие в интерактивном опросе для социальных сетей парижского клуба. Формат челленджа предполагал быстрый выбор одного из двух предложенных вариантов, и украинец без колебаний давал ответы.

В челлендже ПСЖ Забарный сделал такие выборы:

уверенность вместо спокойствия;

идеальный подкат вместо идеального обыгрыша;

пенальти вместо штрафного удара;

одна счастливая пара бутс на весь сезон вместо новых на каждый матч;

отдых на пляже вместо прогулки по другому городу;

восстановление в ледяной ванне вместо горячего джакузи;

играть вместо смотреть;

телефон вместо кошелька.

В текущем сезоне 23-летний Илья Забарный провел 19 матчей и отметился одним забитым мячом. К французскому клубу он присоединился летом 2025 года, перейдя из английского Борнмута за 63 миллиона евро. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Украины составляет 50 миллионов евро.

После 16 туров ПСЖ набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от Ланса, который возглавляет чемпионскую гонку, всего на одно очко.

Также Забарный может получить серьезного конкурента в линии обороны ПСЖ.