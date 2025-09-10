Сергей Стаднюк

Вингер Бени Макуана перешёл из Полесья в Яблонец. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

22-летний футболист из Конго присоединился к чешской команде на правах аренды с опцией выкупа. Срок соглашения рассчитан на один год.

Макуана перебрался в Полесье летом 2023 года из Монпелье за 250 тысяч евро и сразу же стал одним из лидеров команды. Однако позже у игрока начались проблемы с дисциплиной и статистика резко ухудшилась. В итоге футболист оформил лишь четыре гола и три результативные передачи в 27 матчах.

Универсальный нападающий был переведён в дубль житомирян. А прошлый сезон провёл в аренде в ЛНЗ, где успел отличиться одним голом в шести матчах.

Интересно, что ранее Яблонец уже арендовал полузащитника Металлиста 1925 Самуэля Обинайю. Также клуб вёл переговоры по поводу нападающего Динамо Владислава Супряги, который в итоге пополнил состав Эпицентра. В настоящее время клуб с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Чехии. Отставание от лидера пражской Спарты составляет четыре очка.