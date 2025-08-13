Бывший тренер ЛНЗ, Черноморца и Карпат Олег Дулуб поделился мыслями после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Пафос – Динамо (0:2; 0:3 – общ.).

Мои впечатления такие же, как и у всех — негативные. «Динамо» — это «Динамо». Какая бы ни была игра, киевский клуб — это не «Пафос». Такая игра слов, но, к сожалению, оказалось, что «Динамо» играло на пафосе.

Не собираюсь критиковать Шовковского, потому что, чтобы критиковать, нужно понимать всю внутреннюю кухню, а у меня такой информации нет — просто, как тренер, я сделал для себя три вывода:

Первый — это необходимость стратегического планирования. Такие противостояния, которые состоят из двух матчей, требуют стратегического планирования не на одну, а на две игры с разными сценариями. Мы проиграли дома 0:1, но еще до второго матча говорил знакомым, что ничего не потеряно, что очень важно как можно быстрее забить первыми. Вместо этого получилось наоборот — детская ошибка, без учета временного интервала, когда можно рисковать, а когда нельзя. И «Динамо» оказалось в ситуации, когда рисковать нельзя вообще. Если бы именно «Динамо» забило первый мяч, это была бы совершенно другая история.

Второй — построение игры. Как строить игру такой команде как «Пафос», которая стоит почти в 5,5 раза дешевле, чем «Динамо»? Благодаря чему ей можно побеждать команды класса «Динамо», где игроки лучше и дороже? Благодаря организации и скорости. Это то, что и показал «Пафос».

Они закрывали середину, заставляли «Динамо» играть по периметру, отправляли мяч на фланг, а там накрывали. Если мяч шел в середину, происходили перехваты и сразу разящие контратаки. «Динамо» оказалось просто не готовым к такой скоростной игре.

Поймал себя на мысли: переживая за «Динамо» с детства и видя команды Лобановского, например, 1985 или 1997 годов, я увидел в «Пафосе» сходство с Киевом 1997 года: перехваты, агрессивный прессинг, и при этом в середину мяч не давали.

Третий — психологическое состояние команды. Это видно даже если ты не специалист, а просто болельщик. Я видел одну команду, которая была заряжена на результат, потому что игроки там были опытнее. Средний возраст игроков «Пафоса» приблизительно на три года больше, чем у «Динамо» (29 против 26). Они были нацелены на результат.

Играть в футбол и выигрывать — разные вещи. «Пафос» был более заряжен на результат, и поэтому команда выглядела как единое целое. «Динамо» проиграло и в этом компоненте.

Возможно, были стратегические ошибки в планировании. Игра в еврокубках на этой стадии отличается тем, что у тебя есть от четырех до шести таймов (если есть дополнительное время). Нужно строить игру в зависимости от результата. Да, проиграли 0:1 в первых двух таймах, но у вас остаются минимум еще два. Задача — забить и не пропустить. Самое главное — не пропустить. Это стратегия.

А еще болельщики держат в голове то, что это «Динамо», и они правы. Это клуб с большими традициями, клуб, в котором собраны одни из самых талантливых украинских футболистов на данный момент. Играть украинской командой — это не каждый может себе позволить.

Отсутствие усиления летом? Когда команде не хватает свежей крови, возникают проблемы. Это нужно для того, чтобы игроки в обойме осознали, что существует конкуренция, что они не являются незаменимыми. Как только игрок начинает снижать требования к себе, сразу же возникают проблемы. Так было всегда на любом этапе развития команды. Необходимо, чтобы два-три игрока могли усилить состав и создать конкуренцию. Здесь, к сожалению, этого не произошло.

Мне сложно давать рекомендации Шовковскому, он разберется и без меня. Если бы я что-то менял, то сказал бы, что «Динамо» проиграло «Пафосу» — и это парадоксально — в качестве динамовского футбола. Мы не говорим про тот футбол с пасами и билдапами. ДНК «Динамо» — это скорость, прессинг, быстрые атаки, агрессивность в каждом эпизоде. Это то, что показали киприоты по сравнению с «Динамо». Конечно, за неделю нельзя вернуть это состояние. Это возможно только с помощью шоковых микроциклов, после которых два-три недели придется выходить из этого состояния. Последствия могут быть тяжелыми для самих игроков.

Футбол играют команды. Опытные игроки, как Ярмоленко, должны собрать команду и объяснить, что такие ситуации случаются в любом коллективе. Это, возможно, кризисная ситуация. Но кризис существует для того, чтобы его преодолевать, а не впадать в панику. Если команда — действительно команда, то она ее преодолеет.

Очень надеюсь, что «Динамо» это удастся. В жизни любой команды бывают негативные и позитивные моменты. И на негативные нужно реагировать так же, как и на позитивные — с конструктивным анализом. Понимаю, что больно вылетать от команды уровня «Пафоса», но там хорошая команда. Мне очень понравилось, как у них построена игра, как они боролись.

Мы не учитываем еще один момент, который может остаться вне внимания. Кто владельцы «Пафоса»? Русские. Если они играли против команды уровня «Динамо», могло ли быть дополнительное стимулирование? Думаю, да. Например, пообещав процент от призовых. Это тоже нужно учитывать. Когда ты готовишься к этим матчам, ты должен все просчитывать, – подытожил Дулуб в интервью Тribuna.com.