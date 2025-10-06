Полузащитник Динамо Владислав Кабаев, который пропустил несколько матчей из-за травмы, полностью восстановился и появился на поле во второй половине домашнего матча 8-го тура УПЛ против харьковского Металлиста 1925, который завершился вничью 1:1.

После финального свистка футболист поделился впечатлениями от игры и рассказал о своем психологическом состоянии.

«Каждая игра трудная по-своему. Я понимал, что счет 1:1, нужно побеждать, потому что это уже не первая игра, когда мы создаем очень много моментов, но не забиваем. Футбол — такая игра, что рано или поздно, нам тоже может залететь гол от соперника. Так оно и случилось, причём уже не впервые.

Поэтому эмоции негативные, не знаю, что комментировать. Когда вышел на замену, иногда терял мяч, иногда наносил удары, мог забить. Вышел с большим желанием помочь команде, что-то получилось, что-то — нет, это футбол. Всегда хочется играть как можно лучше и качественнее. Сегодня мы играли против хорошей команды.

Критика? Конечно, всё замечаем, у всех есть интернет, открытый доступ. Читаем это, видим, иногда встречаем людей, которые могут сказать не очень приятные вещи. Что помогает? Да не знаю, трудно сказать. Бывает плохой сон, не сплю ночью. Бывает плохой аппетит, много думаю. Когда приезжаю домой, смотрю свою игру, пересматриваю матчи Динамо, потому что не могу заснуть. Анализирую свои ошибки, стараюсь что-то исправлять.

Знаете, сейчас нужно стараться как можно быстрее забыть этот негатив, а оставить только позитив. Это очень тяжело, но по-другому не будет. Если думать об этой игре с позиции негатива, будешь всю свою внутреннюю энергию туда и направлять. Это ненормально.

Но у нас люди считают, если ты проиграл, то должен ходить подавленным, опустив голову. Так неприятно, сейчас очень неприятно, не хочется видеть болельщиков, потому что стыдно.

Но это наша работа, мы это понимаем, поверьте, все ребята, все тренеры хотят одного — чтобы Динамо стало чемпионом. Мы всё для этого сделаем. Да, сейчас тяжело, но назовите какую-то команду, которая не теряет очки. И Манчестер Сити теряет, и Ливерпуль, и Шахтёр. Это неприятно, но не будем делать из этого трагедию», — сказал Кабаев для пресс-службы Динамо.