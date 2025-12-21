В субботу, 20 декабря, Олимпиакос на своем поле неожиданно сыграл вничью с Кифисиёй (1:1) в рамках 15-го тура чемпионата Греции.

С первых минут в атаке хозяев появился украинский нападающий Роман Яремчук. 30-летний форвард провел на поле 86 минут и был довольно активен впереди. За матч он нанес пять ударов, трижды попал в ворота, не реализовал опасный момент и дважды оказался в офсайде.

Кроме того, Яремчук отметился одним нарушением правил. Его выступление было оценено в 6,5 балла.

Для украинца эта игра стала 12-й в этом сезоне за Олимпиакос. В активе нападающего четыре забитых мяча и одна голевая передача.