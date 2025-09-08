Какие сборные уже квалифицировались на чемпионат мира-2026: известны 18 команд из 48
До числа участников присоединился Тунис
Стали известны 18 участников чемпионата мира по футболу-2026. Последней на турнир пробилась сборная Туниса.
В сентябре путевки на мундиаль также завоевали Уругвай, Колумбия, Парагвай и Марокко.
Ранее через отборочные матчи квалифицировались сборные Японии, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Эквадора и Бразилии.
Кроме того, США, Канада и Мексика получили места автоматически как хозяева чемпионата.
Всего в финальной стадии турнира сыграют 48 команд.
