Капитан лондонского Челси Рис Джеймс высказался о прогрессе команды под руководством главного тренера Энцо Марески.

По словам защитника, достигнутые за последний год результаты наглядно подтверждают, что клуб движется в правильном направлении.

«Думаю, достижения прошлого сезона говорят сами за себя. Они демонстрируют, как далеко мы продвинулись и каких целей стремимся достичь.

Я убежден, что со временем мы будем становиться только лучше и сильнее», — приводит слова Риса Джеймса пресс-служба синих.