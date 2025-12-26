Капитан Челси оценил прогресс Челси под руководством Марески
Рис Джеймс уверен, что команда со временем станет сильнее
28 минут назад
Энцо Мареска/фото: Челси
Капитан лондонского Челси Рис Джеймс высказался о прогрессе команды под руководством главного тренера Энцо Марески.
По словам защитника, достигнутые за последний год результаты наглядно подтверждают, что клуб движется в правильном направлении.
«Думаю, достижения прошлого сезона говорят сами за себя. Они демонстрируют, как далеко мы продвинулись и каких целей стремимся достичь.
Я убежден, что со временем мы будем становиться только лучше и сильнее», — приводит слова Риса Джеймса пресс-служба синих.
Напомним, что при Мареске Челси в мае завоевал трофей Лиги конференций, а уже в июле пополнил свою коллекцию победой на Клубном чемпионате мира.