Капитан Динамо Виталий Буяльский после ничьей в матче девятого тура украинской Премьер-лиги против Зари (1:1) прокомментировал ужасающую серию из пяти утраченных побед в чемпионате. Слова полузащитника передает пресс-служба клуба.

Сначала у нас было несколько выходных, потом тренировались, работали весь период. Думаю, сегодня нам немного не хватило концентрации в конце, поэтому и пропустили гол. Также нужно лучше реализовывать свои моменты.

Конечно, это болезненная ситуация. Нужно разобраться, почему мы пропускаем на последних минутах, ведь это происходит уже не в первый раз. Где-то не хватает концентрации, где-то появляется расслабленность. Поэтому, повторюсь, нужно понять, почему мы пропускаем именно на последних минутах.

Также нужно быть хладнокровнее, спокойнее во время последней передачи, последнего удара. Иногда нужно играть не эгоистично, а отдать пас партнеру. Также нужно более взвешенно и спокойно относиться к моментам в атаке.

В первом тайме мы могли и пропустить, когда Руслан Нещерет нас выручил. Поэтому не могу сказать, что у нас до перерыва были стопроцентные моменты, а вот у «Зари» был — и Руслан тогда отлично сыграл, выручил.

Конечно, это спад. Если нет побед, не может быть речи о прогрессе или подъеме. Все зависит от результата — и микроклимат, и настроение команды, и состояние каждого футболиста. Конечно, все хотят выигрывать.

Это не проблема — и в церковь сходить, и шашлык пожарить. Но это должно идти от каждого лично, ведь пойти в церковь никого не заставишь насильно. На самом деле дело не в шашлыках, мы же пропускаем во время игры. Нужно разобраться, в каких именно моментах, и быть более собранными на последних минутах. Если мы пропускаем в конце, то это либо из-за усталости, либо из-за недостатка концентрации. Другой причины не вижу.

Лучший бомбардир в матчах с Зарей? Не знаю, просто так получается. Не могу объяснить. Помню, что забивал им и в прошлом сезоне, просто так сложились обстоятельства. Нет какого-то дополнительного или особого настроя — настраиваюсь, как и на любую другую команду. Иногда удается забить, но не в каждом матче все получается.