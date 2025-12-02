Полузащитник Кривбасса Максим Задерака поделился впечатлениями от упущенной победы в матче с Шахтером (2:2). Хавбек отметил, что команда тщательно проанализировала слабые стороны соперника.

При этом Задерака объяснил, чего не хватило Кривбассу, чтобы сохранить преимущество до финального свистка, цитирует игрока Спорт24.

«Игра была под нашим контролем? Не могу сказать, что она перешла под наш контроль. Но могу сказать, что этот гол добавил нам уверенности, и мы начали играть еще агрессивнее и смелее.

Когда мы готовились к Шахтеру, то знали, что это соперник, который играет в короткий и средний пас. Поэтому мы ждали ошибок игроков Шахтера, чтобы потом воспользоваться теми зонами, которые они нам дают.

Все боролись друг за друга и все очень хотели добиться этого результата. Хотели, конечно, победить, но чего-то нам не хватило на последние две минуты. Где-то, наверное, потеряли фокус в игре и равновесие.

Нам забили два мяча со стандартов, нужно будет анализировать эту игру и двигаться дальше. И надеюсь, что в следующих матчах будем набирать зачетные баллы», – сказал Задерака.