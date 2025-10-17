Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал трансферную политику клуба, отметив, что приобретенные летом игроки пока что не оправдали ожиданий.

«Думаю, клуб блестяще сработал в плане трансферов, но усилением они пока не стали. Очевидно, что мы сильно потеряли в качестве, такой важной для нас в последние несколько лет. Мы продали таких мастерских игроков, как Диас, Нуньес, Кванса и Эллиотт.

Нам пришлось заменять их качественными футболистами, и мы знаем, насколько сложен современный рынок, но клуб отлично справился. Теперь нужно работать, чтобы создать очень и очень хорошую команду, чтобы быть конкурентоспособными во всех турнирах. Такая наша цель», – сказал ван Дейк.