Павел Василенко

Главный тренер Челси Энцо Мареска получил один матч дисквалификации за красную карточку, которую он получил в матче против Ливерпуля 4 октября после того, как на шестой минуте компенсированного времени покинул штрафную зону, чтобы отпраздновать победный гол.

Мареска также оштрафован на 8000 фунтов стерлингов, и он не будет находиться на скамейке запасных во время матча в Ноттингеме в субботу, 18 октября.

Итальянский тренер после матча заявил, что это была импульсивная реакция с его стороны, и красная карточка «была того достойна», сообщает DPA.

В настоящее время Челси занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков.