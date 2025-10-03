Сергей Стаднюк

Суббота, 4 октября, подарит болельщикам насыщенную программу футбольных трансляций – от матчей Второй и Первой лиг Украины до топовых поединков в ведущих чемпионатах Европы.

В одиннадцатом туре Второй лиги сначала стартуют матчи группы Б – в 12:00 Тростянец сыграет с Ребелом в битве лидеров. Немного позже, в 12:15, в группе А Куликов примет Лесное Дениса Гармаша и Сергея Рыбалки. Гости могут снова единолично возглавить таблицу.

12:00 | Тростянец – Ребел. Прямая трансляция

12:15 | Куликов – Лесное. Прямая трансляция

В Первой лиге в девятом туре зрителей ждут сразу несколько интересных противостояний. В 12:30 Агробизнес встретится с Металлургом, в 13:00 Пробій будет противостоять лидеру Черноморцу, в 13:30 амбициозная Буковина дома сыграет с Металлистом. Завершит игровой день в лиге матч Левого Берега против тернопольской Нивы – начало в 15:30.

12:30 | Агробизнес – Металлург. Прямая трансляция

13:00 | Пробій – Черноморец. Прямая трансляция

13:30 | Буковина – Металлист. Прямая трансляция

15:30 | Левый Берег – Нива Тернополь. Прямая трансляция

В Украинской Премьер-лиге в восьмом туре традиционно состоятся три поединка. Александрия, что восстала из пепла, примет Карпаты в дерби нарушителей спокойствия Динамо, в 15:30 Оболонь сразится с Вересом, а в позднем слоте Полесье встретится с Полтавой.

13:00 | Александрия – Карпаты. Прямая трансляция

15:30 | Оболонь – Верес. Прямая трансляция

18:00 | Полесье – Полтава. Прямая трансляция

На международной арене внимание будет приковано и к первому этапу отбора на Евро-2026 (U-17). Во втором туре сборная Украины, имея одно очко и находясь на третьем месте в группе 1, в 15:30 сыграет против Эстонии, которая пока без набранных баллов.

15:30 | U-17. Украина – Эстония. Прямая трансляция

В седьмом туре английской Премьер-лиги день откроет матч Лидса с Тоттенхэмом в 14:30. Манчестер Юнайтед встретится с Сандерлендом – возможно, в заявке хозяев появится украинец Тимур Тутеров. Центральная же битва – в 19:30, когда чемпион мира Челси примет лидера Ливерпуль.

14:30 | Лидс – Тоттенхэм.Прямая трансляция

17:00 | Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Прямая трансляция

19:30 | Челси – Ливерпуль. Прямая трансляция

В немецкой Бундеслиге в шестом туре дортмундская Боруссия в 16:30 примет Лейпциг. Позже Айнтрахт во Франкфурте попробует дать бой чемпиону – Баварии.

16:30 | Боруссия Дортмунд – Лейпциг. Прямая трансляция

19:30 | Айнтрахт – Бавария. Прямая трансляция

В Испании в восьмом туре Ла Лиги первым из интересных матчей станет поединок Жироны с Валенсией. Голкипер команды Владислав Крапивцов ночью со сборной Украины U-20 пробился в плей-офф чемпионата мира-2025, Виктор Цыганков не поможет из-за травмы, но Владислав Ванат может получить свой шанс. Завершит игровой день мадридский Реал. Андрей Лунин традиционно вряд ли появится на поле в матче с Вильярреалом. Яков Кинарейкин и вовсе играет за вторую команду «желтой субмарины». Но если...

17:15 | Жирона – Валенсия. Прямая трансляция

22:00 | Реал – Вильярреал. Прямая трансляция

В Европе этим вечером также не обойдется без интересных поединков. Во Франции в 18:00 Мец примет Марсель в рамках седьмого тура Лиги 1. В Италии в рамках шестого тура Серии А Интер сыграет с Кремонезе, а в 21:45 Аталанта встретится с Комо.

18:00 | Мец – Марсель. Прямая трансляция

19:00 | Интер – Кремонезе. Прямая трансляция

21:45 | Аталанта – Комо. Прямая трансляция