Капитан Оболони Олег Слободян заявил, что украинский футбол начал возвращать свои позиции даже в условиях войны в стране. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Я считаю, что потихоньку наш футбол сейчас, даже несмотря на полномасштабную войну, возвращается на своё место. Да, может быть, мы падаем в рейтингах ФИФА и всё такое, но мне кажется, что сейчас, если брать даже УПЛ за последние три года, то этот год показывает, что клубы готовы вливать деньги. Уровень достаточно хороший.

Конечно, это не то, как было раньше. Мы играли товарищеские матчи против Динамо и Шахтёра, играли кубковые матчи против этих двух команд, когда там играли такие исполнители, как Срна, Мхитарян, Дуглас Коста. Конечно, это было классно наблюдать – больше наблюдать, потому что когда ты против них играл…

Сейчас Динамо в основном играет молодыми украинскими футболистами и стали чемпионами – это же не просто так. Шахтёр, с другой стороны, вливает огромные деньги в иностранных игроков, но они не финишировали так, как финишировало Динамо. Поэтому я считаю, что это прогресс – особенно для нашей сборной, потому что теперь уже есть из кого выбирать.