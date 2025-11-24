Караваев: «Мы сделали этот шаг, чтобы получить еще один шанс выйти на ЧМ-2026»
Футболист Динамо надеется на успех весной
около 3 часов назад
Защитник сборной Украины и Динамо Александр Караваев считает, что будущие стыковые матчи отбора к ЧМ-2026 станут хорошим шансом для национальной команды пробиться на мировое первенство.
«Конечно, настроение позитивное после Исландии. Мы сделали этот шаг, чтобы получить еще один шанс выйти на ЧМ-2026. Это, конечно, позитивный фактор. Посмотрим, что у нас получится», – сказал Караваев для УПЛ-ТБ.
Поединок Украина – Швеция запланирован на 26 марта 2026 года, а решающий финал плей-офф состоится 31 марта. Сам чемпионат мира стартует 11 июня и продлится до 19 июля 2026 года. Турнир примут США, Канада и Мексика. Команды-участницы финальной стадии будут распределены по двенадцати группам, в каждой из которых будут играть по четыре сборные.
