Киевское Динамо снова не смогло выиграть в матче Украинской Премьер-лиги. В седьмом туре бело-голубые сыграли вничью с львовскими Карпатами, пропустив решающий гол на 90+4 минуте.

После игры журналисты взяли комментарий у ключевого игрока команды Александра Караваева, который выразил поддержку вратарю киевлян Валентину Моргуну.

«Можно много чего говорить, но выигрываем, проигрываем и играем вничью мы все вместе. Поэтому это были ошибки всей команды, которые привели к такому счету. Если мы не взяли три очка, виновата вся команда», – сказал Александр для пресс-службы Динамо.

На данный момент Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ с 14 очками после семи матчей, но команда в третий раз подряд теряет очки, ранее сыграв вничью с Оболонью (2:2) и Александрией (2:2).