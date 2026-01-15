Капитан Реала Даниэль Карвахаль прокомментировал поражение команды в матче против Альбасете со счетом 2:3 на стадии 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы достигли дна. Команда из Сегунды выбила нас из турнира – и я поздравляю их. Мы должны быть самокритичны как индивидуально, так и командно. У нас еще есть время, чтобы переломить ход сезона. Впереди два фантастических турнира, в которых нам придется бороться. Команда сейчас не в лучшей форме, и нам нужно усердно работать.

Мы должны выкладываться на полную. Приносим извинения болельщикам. Мы – и я лично – не соответствуем уровню и ожиданиям клуба. Обещаем отдавать все силы в играх в ближайшие несколько месяцев, чтобы изменить ситуацию», – сказал Карвахаль.