Защитник Реала — о вылете команды из Кубка Испании: «Мы достигли дна»
Даниэль Карвахаль откровенно оценил неудачу мадридцев
около 6 часов назад
Капитан Реала Даниэль Карвахаль прокомментировал поражение команды в матче против Альбасете со счетом 2:3 на стадии 1/8 финала Кубка Испании.
«Мы достигли дна. Команда из Сегунды выбила нас из турнира – и я поздравляю их. Мы должны быть самокритичны как индивидуально, так и командно. У нас еще есть время, чтобы переломить ход сезона. Впереди два фантастических турнира, в которых нам придется бороться. Команда сейчас не в лучшей форме, и нам нужно усердно работать.
Мы должны выкладываться на полную. Приносим извинения болельщикам. Мы – и я лично – не соответствуем уровню и ожиданиям клуба. Обещаем отдавать все силы в играх в ближайшие несколько месяцев, чтобы изменить ситуацию», – сказал Карвахаль.