Главный тренер Барселоны Ханс-Дітер Флік поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ньюкасл Юнайтед. Немецкий специалист подчеркнул важность надежной игры в обороне против представителя АПЛ.

Флик также упомянул недавние неудачи в Кубке Испании против Атлетико, которые стали поводом для серьёзного разговора внутри команды о действиях защитной линии. Слова приводит официальный сайт УЕФА.

Ньюкасл играет хорошо, качественно идет в прессинг один на один и быстро развивает атаки, нам нужно будет обороняться очень внимательно, проявляя храбрость и веру в себя. Будет учитываться результат обоих игр. Мы уже в этом убедились в матчах Кубка Испании с Атлетико. Мы изучили и обсудили в команде этот матч со всей честностью. Мы не оборонялись так, как хотели бы. Мы поработали над игрой в защите, ведь это очень важно в Лиге чемпионов.

Премьер-лига — лучший чемпионат в мире, она просто невероятная. Мы так же сильны, как и наш соперник. Нам необходимо играть со своей философией и показать это миру.