Флик о матче с Ньюкаслом в ЛЧ: «Нам нужно будет защищаться очень внимательно»
Каталонцы разобрали ошибки в защите
16 минут назад
Главный тренер Барселоны Ханс-Дітер Флік поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ньюкасл Юнайтед. Немецкий специалист подчеркнул важность надежной игры в обороне против представителя АПЛ.
Флик также упомянул недавние неудачи в Кубке Испании против Атлетико, которые стали поводом для серьёзного разговора внутри команды о действиях защитной линии. Слова приводит официальный сайт УЕФА.
Ньюкасл играет хорошо, качественно идет в прессинг один на один и быстро развивает атаки, нам нужно будет обороняться очень внимательно, проявляя храбрость и веру в себя. Будет учитываться результат обоих игр. Мы уже в этом убедились в матчах Кубка Испании с Атлетико. Мы изучили и обсудили в команде этот матч со всей честностью. Мы не оборонялись так, как хотели бы. Мы поработали над игрой в защите, ведь это очень важно в Лиге чемпионов.
Премьер-лига — лучший чемпионат в мире, она просто невероятная. Мы так же сильны, как и наш соперник. Нам необходимо играть со своей философией и показать это миру.
Ответный матч между Барселоной и Ньюкаслом состоится 18 марта.
Манчестер Сити благодаря дублю Мармуша обыграл Ньюкасл и вышел в четвертьфинал Кубка Англии.
Материалы по теме
Милан дважды за сезон обыграл Интер в Серии А — это произошло впервые за 15 лет.
около 13 часов назад