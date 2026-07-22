Денис Седашов

Интер Майами объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Каземиро.

Хавбек присоединился к клубу MLS на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца сезона-2027 с возможностью продления до июня 2029 года. Бразилец присоединится к команде после получения визы.

Предыдущим клубом Каземиро был Манчестер Юнайтед. В сезоне-2025/2026 он сыграл 34 матча в АПЛ, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

МЮ официально приобрел четвертьфиналиста чемпионата мира-2026.