Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик поделился впечатлениями от матча 23-го тура Премьер-лиги против Арсенала, в котором манкунианцы одержали победу со счетом 3:2 благодаря решающему голу Матеуса Куньи на 87-й минуте.

Думаю, это был совсем другой матч по сравнению с прошлой неделей. Сегодня игра проходила с переменным успехом. На прошлой неделе многое было на нашей стороне, а сегодня ребятам пришлось выложиться на полную. Они показали характер и настоящее мастерство в тот момент, когда это было необходимо.

И теперь мы можем разделить этот момент с нашими фанатами, отпраздновать победу, почувствовать эти эмоции. Думаю, это именно то, к чему мы все стремимся: голы в конце матчей, решающие мячи в больших поединках. Это невероятное чувство, — передает слова Керрика официальный сайт Манчестер Юнайтед.