Кевин — о трансфере в Фулхэм: «Счастлив быть в самой большой лиге мира»
Бразилец перешел в Фулхэм
около 1 часа назад
Бразильский вингер Кевин поделился впечатлениями от своего перехода в лондонский Фулхэм.
«Я счастлив быть в самой большой лиге мира, к тому же в большом клубе. Я очень доволен всем, что происходит в моей жизни, и надеюсь забить много голов в этом сезоне и показать отличные результаты здесь, в Фулхэме», — сказал вингер для пресс-службы клуба.
За полтора сезона в составе донецкого клуба футболист успел провести 57 официальных матчей, отметившись 17 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Вместе с горняками Кевин завоевал титул чемпиона Украины в сезоне 2023/24, а также дважды становился обладателем Кубка страны (2023/24 и 2024/25).
По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильца составляет 12 миллионов евро.
