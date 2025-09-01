Бывший тренер Колоса Александр Поздєєв в эксклюзивном интервью XSPORT проанализировал, может ли Шахтер найти замену для бразильского вингера Кевина.

Кевин занимался саморекламой в Шахтёре? Это естественно для всех бразильцев. Для этого они приезжают в Шахтёр. Есть ситуации, которые не требуют обыгрывать, но они продолжают упорно возиться и в какой-то момент это пройдет. Удерживать концентрацию на протяжении всего матча бывает не так просто. Пенальти Серветт привез как раз тогда, когда поймали запару и вместо того чтобы выбить мяч, сфолили на сопернике, опоздав с решением.

Что касается замены, Шахтёр имеет из кого выбирать. Новым бразильцам будет проще интегрироваться в команду. Новый лидер должен проявиться среди тех, кто будет вести центральную ось. Кевин больше вел игру, но не лидерскими качествами.

Мы помним Марлона таким, каким он был в командах Де Дзерби. Прошло много времени, и требования Турана в Шахтёре будут отличаться. Если он вернулся в Шахтёр, наверное, он будет играть свою роль.

Чем будет заниматься Шахтёр после насыщенных двух месяцев? В международное окно ведется работа над улучшением физического состояния, поскольку в недельных циклах акцент смещается на другие вещи.