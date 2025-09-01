Сергей Стаднюк

Английский Фулхэм официально объявил о подписании вингера Кевина из Шахтера Донецк. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Также сообщалось о 5 млн в виде бонусов. 22-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года с опцией продления еще на один сезон.

Карьера Кевина началась на родине в Бразилии, где он выступал за Палмейрас. В составе этого клуба он завоевал чемпионский титул, проведя 11 матчей в первой команде. Впоследствии игрок перешел в Шахтер за 15 миллионов евро.

В дебютном сезоне бразилец помог донецкому клубу оформить «золотой дубль» — чемпионат и Кубок Украины. На следующий год команда сохранила Кубок, а сам футболист впервые сыграл в Лиге чемпионов.

За время выступлений в Шахтере Кевин провел 57 матчей, забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач. В прошлом сезоне он получил от болельщиков награду «Игрок года». Также на юношеском уровне представлял сборную Бразилии U-20, где оформил 2 гола в 5 матчах.

Шахтер уже попрощался с лидером команды.

Спасибо, Кевин! 22-летний полузащитник Кевин переходит из Шахтера в лондонский Фулхэм. Трансфер согласован двумя клубами, игрок заключил личный контракт. Напомним, Кевин выступал за Шахтер с января 2024 года. За полтора сезона он провел в составе «оранжево-черных» 57 матчей, забил 17 мячей и сделал 10 ассистов. Вместе с «горняками» бразилец стал чемпионом Украины (2024) и дважды выигрывал Кубок Украины (2024, 2025). Болельщики признали вингера лучшим игроком Шахтера по итогам сезона-2024/25. ФК «Шахтер» благодарит Кевина за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле, за яркую игру и все счастливые моменты, красивые и важные голы, за победы и трофеи, добытые вместе с командой. Желаем успешной дальнейшей карьеры и новых больших достижений! ФК Шахтёр

Интересно, что ранее Шахтер отпустил в Бенфику и второго лидера команды Георгия Судакова.