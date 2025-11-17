Нападающий мюнхенской Баварии и национальной сборной Англии Гарри Кейн установил новый рекорд результативности в отборочных раундах к чемпионатам мира и Европы. Начиная с 2019 года, форвард забил 40 мячей в матчах квалификации крупных турниров — показатель, который не смог повторить ни один футболист европейских сборных.

Ближайшим преследователем англичанина является нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 32 гола в отборах.

В то же время команда Гарри Кейна уверенно прошла квалификационный цикл к чемпионату мира 2026 года. Англия набрала 24 очка в группе K, одержав максимум — восемь побед в восьми матчах.

Напоминаем, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Именно она завоевала титул в финале ЧМ-2022, где противостояла Франции. Основное время закончилось результативной ничьей 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась аргентинская команда — 4:2.