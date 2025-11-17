Форвард Баварии и сборной Англии Гарри Кейн поделился мыслями о предстоящем чемпионате мира 2026 года. Английская команда уже обеспечила себе участие в финальной части мундиаля и завершила отбор победой над Албанией — 2:0.

Фаворит ЧМ-2026? К таким определённо можно отнести Францию. Мы с Майклом Олисе прекрасно ладим, постоянно шутим о том, как всё сложится следующим летом. То же самое с Упамекано, так же и со многими немцами — Германия тоже рассчитывает дойти далеко. В Баварии царит дух здоровой конкуренции, мы шутим друг с другом. Каждый хочет выиграть чемпионат мира, — отметил Кейн в комментарии Bayern & Germany.

Напомним, подопечные Томаса Тухеля выиграли все восемь матчей в отборе на ЧМ, не пропустив ни одного гола и забив 22.