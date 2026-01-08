Нападающий Баварии Гарри Кейн занял первое место в голосовании за звание лучшего игрока Бундеслиги по итогам декабря. Об этом сообщает официальный сайт немецкого чемпионата.

Английский форвард опередил в голосовании одноклубников Майкла Олисе и Йосипа Станишича, а также игроков РБ Лейпциг Кристофа Баумгартнера и Яна Диоранде и вингера Вольфсбурга Патрика Виммера.

На протяжении декабря Кейн провел три матча в Бундеслиге, в которых отметился пятью забитыми мячами, став самым результативным игроком месяца. Также он нанес больше всего ударов по воротам среди всех футболистов лиги — 18, при этом ни разу не выйдя в стартовом составе.

Для Гарри Кейна эта награда стала уже второй в текущем сезоне. Ранее он признавался лучшим игроком Бундеслиги в сентябре.

Ранее, Гарри Кейн переписал историю немецкой Бундеслиги.