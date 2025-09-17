Хаби Алонсо прояснил эпизод с травмой Трента
Защитник досрочно завершил игру с Марселем
около 2 часов назад
Тренер Александер - Арнольд / Фото - Getty Images
Главный тренер Реала Хаби Алонсо после матча 1 тура Лиги чемпионов против Марселя (1:0) высказался о травме английского латераля Трента Александера-Арнольда. Его слова приводит Marca.
Мы немного подождём с Трентом, потому что, возможно, всё не так плохо, как кажется. У нас есть варианты и универсальные игроки, которые могут играть на разных позициях как в защите, так и в полузащите. Теперь мы должны думать, что будет лучше, - рассказал Алонсо.
