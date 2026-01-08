Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал значение Винисиуса Жуниора для команды перед полуфиналом Суперкубка Испании против Атлетико. Алонсо подчеркнул ключевую роль бразильского форварда и его влияние на игровой процесс клуба.

«Впереди длинный сезон, Вини будет важен. Нам он нужен в лучшей форме, чтобы он получал удовольствие от игры. Когда он это делает, дает нам искру. Мы должны найти его. Винисиус — фундаментальный игрок для нас», — сказал Алонсо.

Заявление тренера прозвучало на фоне недавней реакции болельщиков, которые освистали Винисиуса во время его замены в матче чемпионата Испании с Бетисом (5:1). Алонсо призвал фанатов проявлять поддержку вингеру и признать его важность для команды.