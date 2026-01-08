Суперкубок решит судьбу Алонсо в Реале
Слабая игра может стоить специалисту работы
около 2 часов назад
Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо может потерять свою позицию в ближайшее время. Об этом сообщает издание As.
Как утверждает источник, судьба 43-летнего испанского специалиста напрямую зависит от выступления команды в Суперкубке Испании. В случае неудачи в турнире или слабой игры руководство клуба серьезно задумается о кадровых изменениях на тренерской позиции.
Ключевым испытанием для Алонсо станет полуфинальная встреча с Атлетико, запланированная на 8 января. Победа выведет Реал в финал, где соперником станет Барселона, которая ранее уверенно разобралась с Атлетиком со счетом 5:0.
Именно результаты этих матчей могут сыграть решающую роль в будущем Хаби Алонсо во главе мадридского гранда.