Павел Василенко

«Манчестер Сити» рассматривает возможность сделать предложение по вингеру мадридского «Реала» Родриго, сообщает инсайдер Фабрицио Романо, который уточняет, что цена игрока составляет около 100 миллионов евро.

Как известно, всё лето ведутся разговоры о возможности того, что бразильский футболист покинет «Сантьяго Бернабеу» из-за большой конкуренции в составе команды Хаби Алонсо и большего внимания, которое получают другие звёзды атаки команды.

С другой стороны, очевидно, что до конца этого месяца «горожан» покинут трое атакующих футболистов, а именно Джек Грилиш, Джеймс Макати и Савиньо. Кроме того, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является большим поклонником 24-летнего бразильца.

Родриго играет за «Реал» с 2019 года. Он провёл за Королевский клуб 270 матчей, забил 68 голов и отдал 51 результативную передачу.