Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня субботы, 9 августа, в третьем туре группы Б украинской Второй лиги.

Горняк-Спорт в домашнем матче сыграл вничью с дублем Черноморца. Гости вышли вперед благодаря голу Лебедя на 32-й минуте, но хозяева смогли отыграться в конце встречи благодаря точному удару Полюховича.

Локомотив и Чайка в Киеве также разошлись миром с таким же счетом. Оба гола команды забили с пенальти. На 21-й минуте Венгер вывел гостей вперед, а на 62-й Мордас реализовал второй 11-метровый в игре, установив окончательный счет.

Локомотив набрал четыре очка и отстал от лидеров группы Б Тростянца, Колоса-2 и Ребела (по 6). Черноморец-2 и Горняк-Спорт набрали по первому зачетному пункту.

Вторая лига, группа Б, третий тур

Горняк-Спорт – Черноморец-2 1:1

Голы: Полюхович, 75 – Лебедь, 32

Локомотив – Чайка 1:1

Голы: Мордас, 62 (пен.) – Венгер, 21 (пен.)

