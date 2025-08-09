Ничейный день в чемпионате Украины. Локомотив и Черноморец не обыграли соперников
Результаты матчей игрового дня субботы, 9 августа, во Второй лиге
около 2 часов назад
Завершились все матчи игрового дня субботы, 9 августа, в третьем туре группы Б украинской Второй лиги.
Горняк-Спорт в домашнем матче сыграл вничью с дублем Черноморца. Гости вышли вперед благодаря голу Лебедя на 32-й минуте, но хозяева смогли отыграться в конце встречи благодаря точному удару Полюховича.
Локомотив и Чайка в Киеве также разошлись миром с таким же счетом. Оба гола команды забили с пенальти. На 21-й минуте Венгер вывел гостей вперед, а на 62-й Мордас реализовал второй 11-метровый в игре, установив окончательный счет.
Локомотив набрал четыре очка и отстал от лидеров группы Б Тростянца, Колоса-2 и Ребела (по 6). Черноморец-2 и Горняк-Спорт набрали по первому зачетному пункту.
Вторая лига, группа Б, третий тур
Горняк-Спорт – Черноморец-2 1:1
Голы: Полюхович, 75 – Лебедь, 32
Локомотив – Чайка 1:1
Голы: Мордас, 62 (пен.) – Венгер, 21 (пен.)