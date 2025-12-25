Легендарный нападающий киевского Динамо Олег Саленко в интервью meta.ua поделился своим мнением касательно увольнения Александра Шовковского с должности главного тренера чемпиона Украины.

– Олег, после прошлого чемпионского сезона вы предполагали, что в Динамо может произойти регресс, прежде всего в результатах?

– Конечно, нет. Но оказалось, что такое возможно и довольно быстро. На мой взгляд, внутри команды были серьезные проблемы. Смену тренера нужно было делать раньше. Мы, кстати, из-за этой темы поссорились с Григорием Михайловичем Суркисом. В итоге произошло именно то, о чем я неоднократно говорил.

Также ранее Олег Саленко требовал отставки Александра Шовковского.