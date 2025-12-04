Вице-президент житомирского Полесья Александр Хацкевич поделился впечатлениями от рабочего визита в варшавскую Легию, во время которого ознакомился с работой клубных структур и базы.

– Какова была цель вашей командировки?

– Была такая возможность посмотреть на спортивную инфраструктуру Легии.

– То есть это был обмен опытом?

– Да, прежде всего это обмен опытом, как мы уже потом договорились. У них очень мощный медицинский отдел. Также мы побеседовали с коммерческим директором, в частности по поводу маркетинга.

Кто был на матчах Легии, тот видел, какое там представление и как там болеют. Это атмосфера, которую нужно перенести в Житомир. Могу привести пример: когда команда играет в Варшаве в белой форме, то весь стадион в этой форме. Понимаю, что сейчас у нас это невозможно, так как идет война, но я уверен, что после нашей победы мы это сделаем. Пока есть время, нужно уделять внимание и этому аспекту.

– Что именно вас больше всего вдохновило во время этой командировки?

– Это самый успешный клуб Польши. То, как там относятся к игрокам, как работает медицинский штаб… У нас есть отдел спортивной науки, его руководитель довольно молодой, и опыт нужно передавать.

Сейчас мы в контакте с медицинским отделом Легии. Они приглашают наших врачей и реабилитолога, чтобы ребята своими глазами увидели, как там всё работает. Игроки – это актив клуба. В этом нам нужно добавлять, и наш медицинский отдел с удовольствием хочет туда поехать.

– Почему медицинский центр Легии работает на таком высоком уровне? Что особенно его выделяет?

– Потому что клуб очень опытный. Полесье получило профессиональный статус всего 8 лет назад. Мы еще молодой клуб, и наш медицинский отдел тоже молодой, поэтому нужно перенимать опыт у лучших.

Я был там лично, всё видел. На базе очень много места для реабилитации и восстановления после повреждений. Это нужно изучать. Мы также договорились о сотрудничестве в коммерческом отделе, медиа и маркетинге.

Свой следующий матч Полесье проведет в чемпионате Украины против львовского Руха 7 декабря, начало в 18:00.