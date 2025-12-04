Главный тренер Ливерпуля Арне Слот подвёл итоги матча Премьер-лиги против Сандерленда, который завершился ничьёй 1:1.

Энфилд не утратил влияние. Точно. Но очевидно, что команды, которые играют с нами сейчас, считают, что могут добиться результата.

И даже те матчи, которые мы выиграли, добавляли уверенности другим соперникам, потому что они думали: хм, против них что-то возможно. Ведь победы, добытые нами на старте сезона, также были непростыми.

Я не совсем согласен с тем, что уверенность Сандерленда росла в течение второго тайма, потому что, на мой взгляд, в течение всей второй половины мячом владела только одна команда, и лишь одна команда играла на своей половине поля.

Да, соперник мог перевести игру на нашу половину, когда получал штрафной или выполнял удар от ворот. И нам пришлось три-четыре раза защищаться после стандартов, аутов и угловых. Это действительно опасно, потому что в этом сезоне соперник уже показывал, что очень силен на стандартах.

Хорошо, что мы не пропустили после стандарта. Возможно, благодаря этому мы хотя бы взяли одно очко, — приводит слова Слота официальный сайт Ливерпуля.