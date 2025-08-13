Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич поделился анализом ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского Пафоса (0:2; 0:3 – общ.).

В этом поединке Пафос выглядел лучше Динамо в каждом из компонентов: и физически, и тактически, и в работе с мячом. Результат второго матча абсолютно закономерен. А в первом матче киевляне не использовали свои шансы, имею в виду моменты Ваната и Дубинчака. В футболе нет условного способа. Всё просто: Динамо свои моменты не использовало, а Пафос свои шансы реализовал.

К сожалению, опыт последнего года в Лиге Европы, когда ребята очень много ошибались, переносится и на этот сезон. В этой игре Динамо наказали уже за первую ошибку, которая произошла на старте поединка.

В своё время я работал на Кипре, поэтому мне есть что сказать. Тем более, я помню, как сложно было Динамо и Днепру-1 играть в еврокубках против АЕКа из Ларнаки. Вот вы говорите, что Кипр – это не футбольная страна. Но там столько баров, в которых местные посетители сидят с утра до ночи, смотря исключительно футбол. Поэтому Кипр – это футбольная страна. Я был на базе Пафоса, видел, что клуб развивается, улучшает инфраструктуру. Топовые команды чемпионата Кипра подписывают новичков на три года, имея стратегию.

А в чём Динамо сильнее? В работе с мячом – нет, в интеллекте – нет, может, в опыте? Пафос в прошлом году выступал в Лиге конференций и пробился до плей-офф раунда, дойдя до 1/8 финала. Кто-то говорил, что если Динамо не пройдет Пафос – это будет катастрофа. Я так не считаю, никакой катастрофы нет. Это уровень нынешней команды, которую имеет Александр Шовковский.

Кабаев после первой игры с Пафосом говорил, что нужно действовать нахальнее, острее, хитрее. Но это осталось только словами. Во втором тайме был момент, когда Ванат потерял мяч и начал пешком возвращаться, а не вступать в прессинг. Такие моменты демонстрируют, что команде не хватало характера в этой игре. А Пафос наоборот: только мяч теряли – сразу прессинг, фолы, борьба. Динамовцам не хватало футбольной злости, – заявил Хацкевич в интервью «Украинскому футболу».