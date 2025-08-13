Сергей Стаднюк

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского Пафоса (0:2; 0:3 – общ.) поделился ожиданиями от игры киевлян в Лиге Европы против Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс.

Нужно надеяться, что мальтийцы сотворят какое-то чудо после поражения от израильтян в первой игре 1:2. Так «Динамо» точно будет проще 😁. Но мы помним прошлое выступление киевлян в Лиге Европы, а там как раз будут играть команды уровня Пафоса и ещё представители топ-5 чемпионатов. Поэтому, возможно, «Динамо» сейчас больше подходит Лига конференций. Нужно будет ещё с «Маккаби» побороться, а они не хуже Пафоса, потому что на равных играли во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Если бы не то удаление израильтян, то неизвестно, как могла бы сложиться судьба их противостояния. Игроки «Динамо» должны осознать, за какой клуб они играют. Если говорить о втором матче с Пафосом, то игра киевлян на сегодня не соответствует уровню Лиги Европы. Хотя, конечно, я желаю «Динамо» попасть в как можно более серьёзный турнир, – заявил Хацкевич в интервью «Украинскому футболу». Александр Хацкевич

Все перипетии вокруг матча квалификации Лиги чемпионов, анализ и обзор игры – на странице события Пафос – Динамо Киев на Xsport. Всё самое главное – в одном месте.

После матча главный тренер Динамо Александр Шовковский откровенно заявил, что игроки киевлян заметно уступают индивидуально соперникам и команда нуждается в усилении.